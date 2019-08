Schutter doodt 5 mensen in Texas, 21 gewonden

De schutter werd door de politie gedood bij een bioscoop in Odessa. Het gaat om een blanke man van in de 30, aldus de politie tijdens een persconferentie. De identiteit is bij de politie bekend. Wat zijn motieven zijn geweest is nog onduidelijk.

Het bloedbad begon toen de verdachte bij een verkeerscontrole werd tegengehouden. Hij schoot de agent neer en sloeg op de vlucht. Uiteindelijk stal de man een bus van een postbedrijf waarmee hij naar de bioscoop reed. Onderweg schoot hij meerdere mensen, onder wie een aantal agenten, neer.

De politie vermoedde in eerste instantie dat twee verdachten op verschillende plaatsen het vuur hadden geopend. Er werd gezocht naar een verdachte in een gestolen bus van een postbedrijf en een in een pick-uptruck. De politie gaat nu maar van één verdachte uit.