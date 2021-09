Zeven gewonden door tornado in Duitse stad Kiel

„Zoiets zoals dit is onmogelijk om te voorspellen”, zei meteoroloog Sebastian Wache tegen het Duitse persbureau DPA. De tornado was volgens hem was ontstaan aan de rand van Kiel, de hoofdstad van de noordelijke deelstaat Sleeswijk-Holstein.

Volgens de brandweer raakten vier mensen ernstig gewond, de drie anderen zijn er wat beter aan toe. Een aantal gewonden heeft hoofdletsel opgelopen door het rondvliegend puin.