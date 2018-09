Lijsttrekkers Provinciale Staten tegen windenergie

Dit blijkt uit een onderzoek van de Vereniging Eigen Huis onder 133 lijstaanvoerders. De uitkomst is een klap voor de energieovereenkomst tussen overheid, vakbonden en milieuorganisaties. Volgens dit akkoord moeten er talloze windturbines op land bijkomen. De energieopbrengst van deze windgiganten moet in 2020 aanzwellen tot 6.000 megawatt. Nu is dat nog ongeveer 2500 megawatt.

Windenergie is een belangrijk provinciaal thema in de provinciale verkiezingen. Veel bewoners maken bezwaar tegen gigantische windturbines in hun woonomgeving.

Afspraken

Een minderheid van de lijsttrekkers verzet zich niet tegen de plaatsing van windturbines, mochten de bewoners zich tegen de windmolens keren. Zij vinden dat er niet teruggekomen kan worden op eerder gemaakte afspraken met de overheid in het energieakkoord. Opvallend is dat uit het onderzoek blijkt dat juist in de provincies Groningen en Flevoland, waar veel windturbines zijn gepland (285 tegen respectievelijk 474), de meeste lijsttrekkers de plaatsing van windturbines willen tegenhouden als de bevolking het niet ziet zitten.

Van de landelijke partijen is het verzet bij de PVV met 89% het hoogst. Daarna volgt het CDA (70%), GroenLinks (67%), VVD (60%), D66 (38%), ChristenUnie (18%), PvdA (10%). Bij de Partij voor de Dieren voelt niemand voor verzet tegen de windturbines. De antwoorden van de lijsttrekkers staan op de website van Vereniging Eigen Huis.