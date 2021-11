Giraffe geboren in Limburgs dierenpark

Buitenland

Man (30) verslonden door piranha’s nadat hij vluchtte voor bijen

Het verminkte lichaam van een man is aangetroffen in een rivier gelegen in de Braziliaanse staat Minas Gerais. De 30-jarige was aan het vissen met vrienden toen hij werd aangevallen door bijen. In een poging om te vluchten, rende hij samen met zijn maten het water in. Maar daar kwam hij niet meer le...