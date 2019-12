Man neemt coyote mee: ’Dacht dat het een herdershond was’

Ⓒ Wildlife Haven Rehabilitation Centre / Facebook

New Bothwell - Een man uit de Canadese plaats New Bothwell heeft afgelopen week een gewonde coyote in zijn auto geladen, nadat hij het dier had aangereden. De man was in de veronderstelling dat het om een herdershond of husky ging. „Het dier was erg volgzaam,” zo vertelt de man aan CBC News.