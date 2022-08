Dode vrouw onder brug N18 Haaksbergen

Het is nog niet duidelijk wie de twee vrouwen zijn, zo meldt de politie op Twitter. De politie is op zoek naar getuigen die rond 00.30 uur in de omgeving van Haaksbergen bijzonderheden hebben gezien.

De weg tussen Haaksbergen en Enschede-West is in beide richtingen dicht vanwege het onderzoek. Verkeer wordt omgeleid. Naar verwachting is de weg rond 09.00 uur vrij, aldus Rijkswaterstaat.

\