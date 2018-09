Otters krijgen oversteekplaatsen

Dat staat in een brief van staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. De Hoge Raad bepaalde in november vorig jaar dat de Nederlandse staat actief moet bijdragen aan de bescherming van de otter. Daarom gaat de minister de 21 bekende verkeersknelpunten voor deze zwervende dieren nu aanpakken.

Wanneer overige knelpunten worden aangepakt is niet duidelijk. Daar vindt nog overleg over plaats. „Doel van de maatregelen betreft het wegnemen van knelpunten voor de otter om zodoende de gestage groei van de otterpopulatie en de verdere verspreiding en migratie naar nieuwe leefgebieden niet in de weg te staan”, aldus de staatssecretaris.