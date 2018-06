Tekening dankzij Lady Gaga hele wereld over

Nadat Bos een tekening maakte van de wereldster in de jurk die ze droeg tijdens de uitreiking van de Oscars en die gisteren op Instagram zette, repostte Lady Gaga de illustratie. Omdat Lady Gaga een slordige 6 miljoen volgers heeft, vloog de tekening van de Twentse illustrator vervolgens de wereld rond. De tekening heeft al honderdduizenden likes gekregen.

Hilbrand Bos laat via Twitter weten het een hele eer te vinden. Al had Lady Gaga wel verzuimd om de naam van Bos te vermelden, waarop hij haar daar in een berichtje nog even fijntjes op wees.

Bos zelf houdt het hoofd koel onder de situatie: „Nu kunnen we alleen maar hopen dat Lady Gaga ook haar trouwjurk door ons laat maken.”