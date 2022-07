Getuigen hoorden zeven schoten Vermoedelijk Nederlandse man overleden na schietincident in Antwerpen

Kopieer naar clipboard

Beeld ter illustratie Ⓒ ANP

ANTWERPEN - In het Antwerpse district Deurne is vrijdagavond een dode gevallen bij een schietincident in de buurt van het Sportpaleis. Dat bevestigt de lokale politie. Het slachtoffer is een man. Hij is vermoedelijk Nederlands, melden Vlaamse media.