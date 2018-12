Tv-reclamemarkt groeit naar bijna 1 miljard

Adverteerders gaven 850 miljoen euro uit aan reclamespotjes, een groei van 2,1 procent. De bestedingen aan sponsorreclames, waarbij adverteerders als sponsor optreden van een programma, bedroegen 114 miljoen euro. Ten opzichte van het jaar daarvoor werd hier 12,9 procent meer aan uitgegeven. Daarmee is de daling van 2013 weer volledig goedgemaakt en lijkt ook hier het tij van de economische recessie gekeerd, zegt SPOT.

De online-videoplatforms realiseerden in 2014 een groei van maar liefst 70 procent en kwamen uit op 21 miljoen euro. Ze toonden meer dan 1,3 miljard video impressies via hun websites en apps. Dat is een groei van 21 procent, en die groei zal voorlopig aanhouden. SPOT verwacht dan ook een sterke toename van de online-videobestedingen in 2015.

Ook de groei van de televisiemarkt zet in 2015 door, zegt het marketingcentrum. In lijn met de inschatting van het Centraal Planbureau (CPB) dat de economie zich in 2015 verder zal verbeteren, verwacht SPOT dit jaar een groei van de tv-bestedingen van tussen de 2 en 3 procent.

„Tv heeft zich fantastisch hersteld”, zegt SPOT-directeur Michel van der Voort. „Mede onder invloed van een recordkijktijd in 2014 is de positie van televisie in de media-mix nog groter geworden. Adverteerders waarderen de aanhoudende kracht van tv. De online-videoplatforms zorgen voor een aanvulling van het bereik dat elk jaar meer toeneemt.”