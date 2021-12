Vijf doden bij ernstig auto-ongeluk in Duitsland

De mannen waren volgens het Duitse tijdschrift Der Spiegel tussen de 27 en 57 jaar oud, de vrouw was 42 jaar. De Duitse zender RTL meldt dat het ongeval plaatsvond op een plek waar de snelweg zich versmalt. Een van de twee auto’s zou daar waarschijnlijk tegen het verkeer in hebben gereden. Al is er nog niets zeker over de toedracht. Rond 20.30 uur botsten de twee auto’s op elkaar. Beiden wagens kwamen daarna in een greppel terecht.

Een politiewoordvoerder stelde zondag dat de auto’s misschien ook te hard reden. Het wegdek was nat. Het kostte de veiligheidsdiensten ruim vier uur om de twee gecrashte voertuigen te bergen.