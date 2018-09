774.000 mensen zien Bizarre eters

In het RTL5-programma volgt Dennis Weening mensen met een selectieve eetstoornis. Zo was er in de eerste aflevering een meisje dat alleen maar spaghetti met kaas eet. Dennis volgt de deelnemers en helpt ze samen met een voedingspsycholoog om hun probleem aan te pakken.

Dwangstoornis

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen Levenslang met dwang was goed voor 636.000 kijkers. Jan Kooijman helpt in dit programma mensen die leven met een dwangstoornis. Het was maandag ook weer voor het eerst dat Jeroen Pauw zijn late night-programma presenteerde. Hij wist 661.000 televisiekijkers te trekken.

Nieuws en soap

Het Journaal van 20.00 uur wist maandag de meeste kijkers aan zich te binden, namelijk 2,3 miljoen. Droomhuis gezocht staat op de tweede plek in de lijst met ruim 1,9 miljoen kijkers en Goede tijden slechte tijden sluit de top drie af met bijna 1,9 miljoen kijkers.