Studenten nuchter onder mogelijke coronabesmetting

De Universiteit Leiden aan het Anna van Buerenplein in Den Haag op een archieffoto. Ⓒ Foto Google Maps

DEN HAAG - De meeste studenten van de Universiteit Leiden aan het Anna van Buerenplein in Den Haag zijn niet bang nadat een student dinsdag in isolatie werd geplaatst omdat hij mogelijk besmet zou zijn met het coronavirus. De studenten vinden het nog veel te voorbarig om in de paniek te schieten. „Hij heeft al twee testen gedaan en ik heb nog niet gehoord dat hij positief is. Dus nee, ik ben niet bang”, zegt een student.