Hart en lever op het menu

Tijdens een interview gaf zij alleen antwoorden volgens het boekje. (Natuurlijk werd het beroemde ’foutje stoeltje’ er ook weer bij gehaald). Wie al haar programma’s gevolgd heeft, ziet ook dat ze eigenlijk altijd hetzelfde trucje toepast. Of zit daar nu juist het geheim? Consequent zijn… ja, daar zit wel iets in.

Er zijn ongetwijfeld vrouwen die wel baat hebben bij de uitzending van Jo Frost, nanny on tour, maar ik wacht liever op Herman & Martijn: op de proef gesteld, dat om half tien op dezelfde zender is te zien. Den Blijker maakt opnieuw herrie, maar wel op een geheel andere, verrassende manier dit keer. De chef-kok reist samen met Martijn Krabbé naar de meest vreemde oorden af, om daar de eetgewoontes onder de loep te nemen.

In de eerste aflevering verdiepen zij zich in Namibië in de cultuur van de Bosjes-mannen. Zij ervaren aan den lijve hoe deze mensen leven, jagen en eten. Hart en lever, organen die volgens de lokale jagers geluk en voorspoed brengen, staan op het menu. Ik ben blij dat ik niet mee hoefde op deze reis. Eerlijk gezegd ben ik niet zo’n held met eten. Natuurlijk hou ik van exotische gerechten, maar ik heb nog nooit een sprinkhaan in mijn mond gestopt.

Ik ben benieuwd of er VROUW-lezers zijn die dat wel durven?!

RTL 4 - 20.30u - Jo Frost, nanny on tour

