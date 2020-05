Nabestaanden overleden coronapatienten in de knel door rouwtransport

Uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding blijkt dat ongeveer 80 personen in een ander ziekenhuis dan in hun woonomgeving zijn overleden. Ze waren overgeplaatst vanwege capaciteitsproblemen in ziekenhuizen.

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) na Kamervragen van SP-parlementariër Ronald van Raak weten dat het grootste deel van overledenen is verzekerd. De kosten voor rouwvervoer zijn in de meeste gevallen gedekt. Het Verbond van Verzekeraars stelt dat gedupeerden bij uitvaartverzekeraars terecht kunnen om naar een oplossing te zoeken als mensen op serieuze financiële problemen stuiten.

De D66-bewindsvrouw erkent dat het problematischer is voor overledenen zonder uitvaartverzekering. „Soms maken uitvaartondernemingen, gelet op de bijzondere omstandigheden in deze periode, een uitzondering en brengen zij de vervoerskosten na overlijden als gevolg van het coronavirus in een ziekenhuis ver van huis niet of tegen kostprijs in rekening bij de nabestaanden”, reageert Ollongren.

Desondanks is er een groep van zo’n 30 mensen die alsnog kampen met onverwachte uitgavenpost van naar schatting enkele honderden euro’s. De minister laat weten dat deze nabestaanden contact kunnen opnemen met de Ombudsman voor het Uitvaartwezen. „De extra kosten voor vervoer van hun overleden dierbare zullen door mijn ministerie worden vergoed.”