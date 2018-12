Seinstoring treft treinverkeer Schiphol

Het treinverkeer tussen de luchthaven Schiphol en station Amsterdam Zuid en tussen de luchthaven en Leiden is dinsdagochtend een paar uur gehinderd door een seinstoring. De vertragingen richting Leiden zijn meer dan een uur, richting Amsterdam Zuid doen reizigers er een half uur tot een uur langer over om op hun bestemming aan te komen. De spoorwegen melden rond 9.00 uur dat de storing was opgelost. Reizigers moeten nog wel rekening houden met vertragingen.