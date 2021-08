Politiebonden woedend: ’Haal streep door waarnemers bij preventief fouilleren’

Amsterdam wil het wapenbezit onder jongeren terugdringen en rolt volgende maand een proef uit met wapencontroles. Onder meer coalitiepartijen GL en D66 zijn fel tegen omdat dit etnisch profileren in de hand zou werken. Als compromis mogen daarom ’onafhankelijke waarnemers’ meegluren. Alle Amsterdammers konden zich aanmelden.

Tot woede van de politiebonden, die dit compromis zien als een motie van wantrouwen, zo schrijven de vier bonden in een gezamenlijke brief aan Halsema. Bovendien is er angst voor een ’precedentwerking’. ’Politiemensen in Nederland denken dat het hiermee niet stopt’.

’Politieke spelletjes’

Daarom slijpen politiebonden nu de messen. ’Mocht dit besluit om over te gaan tot het aanstellen van de waarnemers standhouden, dan zullen wij deze zeker monitoren en sluiten wij nadere acties niet uit’, staat er in de brief. De belangenorganisaties gaan nu met Halsema om tafel, zegt Jan Struijs van de NPB die stelt dat agenten geen inzet willen zijn van ’politieke spelletjes’.

Twee agenten vertelden eerder aan de Telegraaf dat dienders woedend zijn. „We hebben de eed toch niet voor Jan Lul afgelegd. Als burgemeester Halsema ons niet vertrouwt, zegt dit vooral iets over haar. Niet over ons.” Bovendien zijn ze bang dat activisten agenten ’in de nek gaan hijgen’. „Wie zegt dat ze onafhankelijk zijn?”

Weerstand overwinnen

In een antwoordbrief schrijft Halsema dat wantrouwen niet aan de orde is, maar dat de aanstelling van waarnemers, die verder niet gescreend worden maar wel op voorhand voorgesteld werden als ’onafhankelijk’, een politiek compromis is om de weerstand in de gemeenteraad tegen de proef met preventief fouilleren te overwinnen.

’En daardoor het uitzicht op een blijvende terugkeer van de mogelijkheid tot preventief fouilleren door de Amsterdamse politie te behouden’, schrijft Halsema, die onderstreept dat de waarnemers een wens van de gemeenteraad zijn.

Gemeenteraadsleden

De Driehoek (burgemeester, OM en politie) had aanvankelijk alleen gemeenteraadsleden willen uitnodigen bij de wapencontroles. ’Op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenteraad is vervolgens het waarnemerschap ook opengesteld voor burgers’, schrijft Halsema aan de bonden.

„JA21 deelt de mening van de bonden, onze politie verdient dit schandalige wantrouwen van met name GL en D66 niet”, zegt fractievoorzitter Annabel Nanninga. „De burgemeester moet nu dus leiderschap tonen, de Amsterdammers beschermen en preventief fouilleren onverkort overal invoeren. Die ’politieke strijd’ heeft zij ten onrechte zelf laten ontstaan, de burgemeester en politie zijn gewoon bevoegd dit middel naar eigen inzicht toe te passen. Het is broodnodig, moeders in bijvoorbeeld Zuidoost vragen er zelf om. Laat de politie gewoon zijn werk doen.”

’Hele optocht’

Reinier Van Dantzig (D66): „Ik kan mij wel verplaatsen in de gedachten van de bonden, maar dit is niet bedoeld om te controleren of de politie zijn werk goed doet. We hebben een fantastisch korps met hele professionele dienders. Ik denk dat het goed is als de politie laat zien hoe zulke controles werken”, zegt de fractievoorzitter die nooit voorstander is geweest van de wapencontroles, maar het groot aantal waarnemers nu ook iets te gortig vindt. „Ik vraag mij af of dat nu echt nodig is. Dat geeft wel echt het risico dat het een hele optocht kan worden; en uiteindelijk moeten agenten natuurlijk ook gewoon hun werk kunnen doen.”