‘Nederlander steekt vier agenten neer op luchthaven in Frankrijk’

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft De Telegraaf laten weten geen verzoek tot consulaire bijstand te hebben gekregen. ,,Als dat verzoek alsnog komt, zullen we die verlenen”, zegt een woordvoerder. Het commissariaat van Bayonne, dat verantwoordelijk is voor die regio, kon maandagochtend nog geen toelichting geven.

Het incident had plaats rond half vier in de middag op het kleine vliegveld van Biarritz, aan de Golf van Biskaje in Frans-Baskenland, in het uiterste zuidwesten van het land. De man wilde, zo meldt het medium France 3, op een vlucht naar de Duitse hoofdstad stappen en zou onder invloed van verdovende middelen zijn. Toen hij door de beveiliging van de luchthaven wilde gaan, werd een mes in zijn bagage ontdekt. De grenspolitie weigerde hem door te laten, waarna de man, volgens meerdere media een 60-jarige Nederlander die de Franse taal nauwelijks sprak, zich alsnog langs de grensbeambten probeerde te werken. Volgens Le Parisien kon hij dat moment ook geen vliegticket laten zien.

Hevig verzet

De man werd daarop agressief. Agenten wilden hem arresteren, wat veel moeite kostte omdat de forse reiziger zich hevig verzette. Hij slaagde er tijdens de worsteling in zijn mes te pakken en drie van hen te verwonden aan armen en hoofd. Sommige media spreken overigens van vier gewonde agenten. Twee van hen werden naar het universiteitsziekenhuis van Bayonne vervoerd om behandeld te worden. De gearresteerde steker zou zelf ook gewond zijn geraakt en werd onder politiehechtenis overgebracht naar de Aguilera-kliniek. Hij wordt verdacht van ‘poging tot opzettelijke doodslag op agenten met openbaar gezag’, meldt het medium France Bleu, dat toevoegt dat er vooralsnog geen aanwijzingen waren dat het ging om een terreurgerelateerde daad.

De lokale autoriteiten van Pyrénées-Atlantiques hebben in een statement hun steun uitgesproken aan de in totaal vijf politieagenten die werden aangevallen.