Ingewijden: ’Nachthoreca niet vervroegd open’

Per 25 september kunnen cafés, restaurants, theater- en concertzalen weer op volle capaciteit draaien zolang ze bezoekers om een coronapas vragen, het bewijs dat iemand is gevaccineerd, negatief is getest of hersteld is van corona. Vorige week liet minister De Jonge (Volksgezondheid) nog weten dat het kabinet kijkt of daarmee ook al clubs en discotheken eerder open kunnen. Dat is niet het geval. De sluitingstijd voor de horeca blijft voorlopig middernacht.

Maandagmorgen had minister Van Engelshoven (Cultuur) op tv nog de verwachting gewekt dat er voor de cultuursector meer versoepelingen in aantocht zijn. Dat is haar op het ministerie van Volksgezondheid niet in dank afgenomen. „Er zit namelijk echt niet zo veel meer in het vat voor de cultuursector”, zegt een betrokkene.

Meerdaagse evenementen en festivals worden onder voorwaarden wel weer mogelijk, al is de festival-agenda op dat vlak niet zo heel druk.

1 november is nog steeds de richtdatum waarop het demissionaire kabinet alle coronamaatregelen wil loslaten, al staat die datum met potlood in de agenda.