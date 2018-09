Eerste aanhoudingen sinds verbod op growshops

De nieuwe wet maakt ook de financiering van hennepteelt strafbaar, bijvoorbeeld het leveren van lampen en kweeklocaties. Het telen van hennep was al verboden.

Een flexteam met vertegenwoordigers van de Belastingdienst, gemeente en politie ging maandag langs bij een growshop aan de Adelbert van Scharnlaan in Maastricht en constateerde een overtreding van de Opiumwet. De handelsvoorraad en de administratie zijn in beslag genomen. Growshops verkopen producten en diensten die hennepteelt vergemakkelijken. De identiteit van de vier verdachten is niet bekendgemaakt.