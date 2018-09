Schilder eist toegang na plasdreiging

Uit ergernis over de aankoop van “rommel” in plaats van echte kunst door het Stedelijk, dreigde de kunstenaar over twee portretten heen te plassen. Zowel een werk van Marlene Dumas (portret van Osama Bin Laden) als een portret van Beatrix, gemaakt door Luc Tuynmans, zouden het daarbij moeten ontgelden. “Beiden portretten zijn flutwerk. Geschikt voor in de kroeg, maar een museum onwaardig”, verklaart Van Koningsbruggen zijn afschuw voor de werken. Daarop kreeg de schilder een toegangsverbod voor het leven opgelegd door het Stedelijk, dat zelf 41 werken van hem in collectie heeft.

Volgens de advocaat van Van Koningsbruggen is het museum niet in staat gebleken het “onmiskenbaar satirische karakter” van de brief van de schilder te herkennen. “Rob vroeg uitdrukkelijk medewerking en toestemming van het museum om over de werken heen te plassen. Hoe kun je dat als directie nou als een serieuze dreiging ervaren?”, vraagt advocaat Erik Borghuis zich af.

Een woordvoerster van het Stedelijk zegt echter dat het museum goede redenen heeft voor het opgelegde toegangsverbod. “De veiligheid van onze collectie is van primair belang voor ons. Er zijn ook andere dingen voorgevallen”, aldus de zegsvrouw, die verder niet wil uitweiden over die andere incidenten. Van Koningsbruggen weet wel waar ze op doelt. “Ik heb hun bestuursleden uitgemaakt voor ‘kneuzen’ en ‘mislukte gevallen’. En ik heb gevraagd of er soms iemand van hun een verhouding heeft met oud-minister Guusje ter Horst, toen ze haar onlangs benoemden tot lid van hun raad van toezicht. Maar dat komt gewoon omdat daar niemand verstand van kunst blijkt te hebben”. Desondanks eist de schilder weer vrije toegang tot het museum. “Ze hebben een prachtige vaste collectie. Ik heb zelfs een jaarkaart. Bovendien is er binnenkort een expositie van Matisse. Die wil ik kunnen gaan zien.”

De rechtbank beslist over twee weken of de schilder het museum weer mag betreden.