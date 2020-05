’Evenementen eerder dan 1 september mogelijk maken’

„We vragen het kabinet om te kijken naar wat wél mogelijk is. Ondernemers hebben creatieve ideeën, zoals drive-in bioscopen en dancefeesten”, zegt D66-Kamerlid Schonis. Wat hem betreft kunnen sommige vergunningen al wél voor 1 september worden verleend. „Natuurlijk staat daarbij de veiligheid voorop. Maar we kunnen wel iets vrijer zijn. Land op slot betekent niet automatisch alle plezier kapot.”

Drive-in festivals

D66 en CU wijzen in een gezamenlijke verklaring naar andere landen, waar al wel meer mogelijk is. „In landen als Duitsland en Denemarken zijn er al drive-in bioscopen en drive-in festivals te vinden, maar in Nederland krijgen organisatoren tot nu toe geen vergunning. Het verbieden van deze evenementen zorgt voor teleurstelling bij organisatoren en geïnteresseerden en financiële schade bij al zwaar getroffen sectoren.”

De coalitiepartners roepen CDA-bewindsman Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) maandag op om die ruimte te bieden. Volgens CU-Kamerlid Bruins worden op die manier creatieve ideeën van ondernemers beloond. „ Ik vraag de minister dan ook om ruimte te bieden voor maatwerk zodat veilige evenementen kunnen plaatsvinden. Zo kunnen mensen samen plezier beleven in een anderhalvemetersamenleving.”

Om het coronavirus te beteugelen zijn evenementen waarvoor een vergunning nodig is op dit moment in ieder geval tot 1 september niet toegestaan.