Vrijgegeven stukken: Trump verdacht van 37 misdrijven

De zaak tegen Trump draait om documenten die hij na zijn vertrek uit het Witte Huis had meegenomen naar zijn landgoed in Florida, Mar-a-Lago. De autoriteiten hebben daar zo’n 13.000 stukken in beslag genomen, waaronder honderd geheime documenten. Het gaat onder meer om militaire informatie.

Via de pers en via Trump zelf waren al enige details over de zaak naar buiten gekomen, maar nu zijn de stukken formeel gepubliceerd. Vlak voordat dat gebeurde, maakten twee van Trumps advocaten bekend dat ze de verdediging van de president zouden neerleggen.

Kernwapens en kwetsbaarheden

In de documenten zou onder meer informatie staan over Amerikaanse kernwapens en de kwetsbaarheden van de Verenigde Staten als het land aangevallen zou worden. Volgens Justitie is het een gevaar voor de nationale veiligheid dat Trump de documenten mee naar zijn huis heeft genomen. Trump beweerde dat de documenten helemaal niet meer geheim waren omdat hij als president dat stempel eraf had gehaald, maar volgens de aanklacht is dat niet voor alle documenten het geval.

Trump zei zelf onschuldig te zijn nadat hij had bekendgemaakt dat hij aangeklaagd wordt. Hij ziet het als een onderdeel van een heksenjacht tegen hem, die bedoeld is om zijn presidentscampagne tegen te werken. De Amerikaanse president Joe Biden zegt dat hij van tevoren geen contact heeft gehad met het ministerie van Justitie over deze aanklachten tegen zijn grote rivaal. Biden versloeg Trump bij de verkiezingen van 2020 en de kans lijkt groot dat ze het in 2024 weer tegen elkaar opnemen.

Trump moet dinsdag voor het eerst voor de rechter verschijnen in deze zaak, een dag voor zijn 77e verjaardag.