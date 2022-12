’Verslavende’ videogame Fortnite aangeklaagd door ouders: kind speelde in twee jaar 7700 uur

Fortnite telt wereldwijd zo’n 350 miljoen spelers. De Canadese kinderen zouden maaltijden en slaap hebben overgeslagen om het spel te kunnen spelen. Ook kregen ze naar verluidt gedragsproblemen. Hun ouders betogen dat Fortnite bewust is ontworpen om erg verslavend te zijn. Een van de jonge gamers zou in twee jaar zo’n 7700 uur in Fortnite hebben gestoken.

Advocaten van spelmaker Epic Games hebben aangevoerd dat gamesverslaving in Québec niet wordt gezien als op zichzelf staande aandoening. De rechter vond dat onvoldoende reden om de zaak te laten stopzetten. Hij trok een vergelijking met de eerste onthullingen over nicotineverslaving in de vorige eeuw. „Dat tabak schadelijk is, werd ook niet direct begrepen of toegegeven.”

Ouders in verweer

De zaak is aangespannen door drie ouders. De rechter heeft nu besloten dat ook andere mensen die zich gedupeerd voelen kunnen deelnemen aan het groepsproces. Voorwaarde is wel dat zij in Québec wonen en vanaf september 2017 last kregen van verslavingsklachten.

Het schietspel Fortnite kan gratis worden gespeeld via internet. Spelers hebben wel de mogelijkheid om geld uit geven om het uiterlijk van hun karakter aan te passen. Het spel is voor maker Epic Games een enorm commercieel succes. De game zou het bedrijf miljarden hebben opgeleverd.