Kletsnatte start astronomische zomer: hier vallen de buien

Het is maandagochtend op veel plaatsen kletsnat. In het oostelijk deel van ons land valt vandaag plaatselijk zelfs meer dan 50 mm regen. In Gelderland en Overijssel is sprake van een weerwaarschuwing, code geel, voor veel regen. Gemiddeld valt in de hele maand juni ongeveer 68 mm regen. Met 16 tot 19 graden is het kouder dan normaal.

Op beelden van Buienradar is te zien dat gigantische regenwolken over Nederland trekken. Volgens de beelden nemen de buien in de loop van de dag af en wordt het droger.

Komende dagen

De komende dagen wordt het beter weer. Zo zonnig en warm als afgelopen week wordt het niet. Met maxima van 19 tot 21 graden is het wat kouder dan normaal, maar er valt weinig regen.

Bijna een maandsom regen in de Achterhoek en TwenteCode geel in Gelderland en Overijssel