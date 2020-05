’Trump wil minder rechtsbescherming voor sociale media’

De socialemediagiganten genieten in de Amerikaanse wet rechtsbescherming tegen klagers over materiaal dat gebruikers op de netwerken plaatsen. In de Wet Communicatie Fatsoen staat dat de sociale media niet verantwoordelijkheid kunnen worden gehouden voor de inhoud. Trump zou de toezichthouder, de Federale Communicatiecommissie (FCC), ertoe willen brengen die bescherming te beperken. De sociale media zouden dan mogelijk in talrijke dure rechtszaken verwikkeld raken door claims van mensen die vinden dat er bijvoorbeeld partijdige of onfatsoenlijke boodschappen zijn verschenen. Republikeinse politici hebben eerder al geklaagd dat de socialemediabedrijven in de wet ten onrechte een bevoorrechte en beschermde positie hebben gekregen.

Een vooraanstaand raadsman van Trump, voormalig burgemeester van New York Rudolph Giuliani, zei dat er geen twijfel meer over bestaat dat Twitter, YouTube en Facebook aan censuur doen omdat ze partijdig zijn en maar één mening naar buiten willen brengen. Ze doen dit al jaren ongestraft, klaagde Giuliani tegenover Amerikaanse media. Het is volgens hem „noodzakelijk dat de wet wordt aangepast” en meer moet worden afgestemd op de moderne communicatie.

In november zijn de presidentsverkiezingen en Trump stelt dat sociale media net als in 2016 tegen hem zijn. Maar ook Democratische rivalen van Trump hebben over partijdigheid of de buitensporige macht van deze media geklaagd. De linkse ex-presidentskandidaat Elizabeth Warren bijvoorbeeld wil de socialemediagiganten opsplitsen, omdat ze in haar ogen veel te machtig zijn en zich schuldig maken aan ”’digitale desinformatie.”

