Nederlander in Benin 15 jaar cel in voor drugssmokkel: ’Wilde Britse vrouw ontmoeten’

Dat melden verschillende media in Benin. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat in een reactie weten bekend te zijn met de arrestatie en de detentie van de man. „We verlenen deze persoon consulaire bijstand”, meldt een woordvoerder na vragen van De Telegraaf.

De Nederlander, die als expat in het land zou wonen, werd door het Beninse Gerechtshof voor Economische Misdrijven en Terrorismeonderdrukking (CRIET) dinsdag veroordeeld voor ’het bezit en de verkoop van risicovolle drugs’, zo melden de politierapporten over het misdrijf. Welke drugs de man smokkelde en in welke hoeveelheid, is niet bekendgemaakt. De rechtbank legde de man, wiens identiteit en leeftijd niet bekend werden gemaakt, ook een boete op van 10 miljoen West-Afrikaanse CFA-frank, omgerekend ruim 15.000 euro. De veroordeelde heeft twee weken om in beroep te gaan.

’Document’

De Nederlander zou al maanden in detentie zitten. Hij werd op 17 februari gearresteerd op de internationale luchthaven van Cotonou, de grootste en belangrijkste stad van het land, en verblijft sindsdien achter de tralies. De man vertelde na zijn arrestatie aan de onderzoeksrechter dat hij naar het West-Afrikaanse land was gekomen om ’een Britse vrouw te ontmoeten die bij het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken werkt’, zo meldt het medium Banouto. Hij voegde eraan toe dat hij eveneens naar het land was gereisd om een ’document te ondertekenen’.

Benin is een steeds populairder knooppunt in de wereld als het gaat om drugssmokkel. Het internationale Institute for Security Studies – dat zich veel op de ontwikkeling van Afrikaanse landen richt – meldde in 2021 dat het West-Afrikaanse land steeds meer een hotspot wordt in het wereldwijde drugshandelnetwerk.

In juni van dat jaar werd er in Benin maar liefst 1,3 ton drugs onderschept. De narcotica zijn afkomstig uit Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Gevangenissen in het land staan erom bekend overbevolkt te zijn. Er is vaak ook een gebrek aan schoon water, voedsel en getraind personeel. Sommige gedetineerden slapen gedwongen op de grond.