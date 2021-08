Gigantische slang kruipt tussen de kruidenpotjes in supermarkt Sydney

De 25-jarige Helaina Alati was maandagmiddag rond 15.00 uur rustig aan het winkelen toen er ineens een slang opdook. ,,Ik draaide mijn hoofd om en zag hem ongeveer 20 centimeter vanaf mijn gezicht zitten’’, vertelt ze tegen de BBC. De slang bleef haar de hele tijd strak aankijken. Alati: ,,Het was alsof hij zei: kan je me alsjeblieft naar buiten brengen?’’

Wurgslang

Alati werkt als vrijwilliger bij een opvang voor wilde dieren en zag meteen dat het een niet-giftige diamantpython is. Diamantpythons zijn wurgslangen, maar kunnen wel bijten als ze zich bedreigd voelen.

Nadat Alati een paar filmpjes had gemaakt ging ze thuis een zak halen, waarmee ze de slang kon vangen. In de winkel teruggekomen gaf ze een tikje tegen zijn staart, waardoor die in de zak viel. Vervolgens heeft ze de slang vrijgelaten in de natuur.

Alati vermoedt dat de slang ’s nachts naar binnen is gekropen. Waarschijnlijk lag hij al uren op de plank tussen de kruidenpotjes: ,,Tientallen mensen zullen de slang hebben gepasseerd en een potje kruiden hebben gepakt’’, aldus Alati.