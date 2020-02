Peter werd miljonair met seksbonbons en ’geluksvingers’

Peter Muller heeft van een ding spijt: dat hij zijn vrouw en kinderen verloor, nadat zijn dubbelleven uitkwam. Ⓒ RICHARD MOUW

Amsterdam - Peter Muller maakte faam toen hij in de jaren zestig de tijdschriften Beatbox en Hitweek oprichtte. Fortuin vergaarde hij met het in 1968 opgerichte blad Candy: het eerste Nederlandse seksboekje met contactadvertenties er in. Het werd een doorslaand succes. Afgelopen week verscheen zijn autobiografie. „Al toen ik met Candy begon, wist ik dat ik mijn levensverhaal eens moest opschrijven.”