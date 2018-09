Arrestaties bij anti-China protest Hongkong

De demonstranten vinden dat China teveel invloed uitoefent op Hongkong, dat een eigen economisch systeem en politieke autonomie heeft. Ook willen ze dat de autoriteiten iets doen aan de vele handelaren die hun spullen inkopen in Hongkong en met winst verkopen in China. Het vrachtverkeer van de handelaren is de demonstranten een doorn in het oog.

