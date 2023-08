Treinen tussen Amsterdam en Utrecht iets langzamer door knik

Volgens een woordvoerster van ProRail zit er op het traject nog steeds een knik in het spoor en die wordt in de nacht van donderdag op vrijdag gerepareerd. Tot die tijd rijden de treinen op die plek even met een lagere snelheid.

Eerder donderdag reden er ook minder treinen tussen Utrecht en Rotterdam, vanwege een voorwerp in de bovenleiding. Dat is inmiddels opgelost.