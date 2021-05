Proef met toegangstesten bij casino’s en sportwedstrijden

Het gaat om een nieuwe proef met toegangstesten. De proef is anders dan de voorgaande. Voorheen voerde één bedrijf de testen uit: Leath Healthcare. De tweede ronde is verdeeld over zeven aanbieders - Leath deed niet mee in de aanbesteding. Met de proef zijn evenementen mogelijk die het Outbreak Management Team (OMT) gezien het aantal besmettingen en zonder toegangstesten niet verantwoord zou vinden. De wetgeving om toegangstesten helemaal in te voeren, is pas begin juni in werking.

De nieuwe pilots beslaan zo’n tachtig evenementen: casino’s van Eemnes tot Waalwijk, podiumkunstfestival Spring in Utrecht, en een flink aantal sportwedstrijden, waaronder rugby, handbal, honkbal, softbal, volleybal, de playoffs in het voetbal (onder meer Feyenoord-Sparta), en de eredivisie-kraker bij de vrouwen tussen PSV en Twente. Bij casino’s mogen 150 bezoekers aanwezig zijn, bij de sportwedstrijden 200, bij het vrouwenvoetbal nog meer.

Bezoekers moeten binnen 40 uur voor aanvang via een sneltest laten testen op het coronavirus. Zij moeten zich bovendien aan de basismaatregelen houden, waaronder het houden van anderhalve meter afstand en een mondkapje op buiten de zitplaats.