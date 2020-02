Duurste whisky’s ter wereld te koop op veiling

De 3900 flessen uit de „perfecte collectie” zijn voornamelijk Schotse single malts, waarvan sommige wel honderd jaar oud zijn en een geschatte waarde hebben van meer dan 1 miljoen pond (ongeveer 1,2 miljoen euro).

De flessen worden in twee veilingen verkocht. Vanaf vrijdag is de eerste helft van de flessen te koop, waaronder een zeldzame Macallan-whisky. Van die soort werd in oktober vorig jaar een fles geveild van maar liefst 1,5 miljoen pond (ongeveer 1,8 miljoen euro). De tweede helft van de flessen gaat in april in de verkoop.

Betaalbaar

Niet alle flessen in de collectie zijn overigens onbetaalbaar voor de gemiddelde whiskyliefhebber. Een fles van een inmiddels gesloten distilleerderij in Schotland uit 1930 heeft bijvoorbeeld een startbod van 15 pond.

De missie van Gooding, die in 2014 overleed, was om van elke goede whisky-distilleerderij in de wereld een fles te verzamelen.