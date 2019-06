Man (27) uit Gouda overleden na aanrijding Naaldwijk

De automobilist ramde naast de man ook een hek. Ⓒ District8

NAALDWIJK - Een 27-jarige man uit Gouda is vrijdag bezweken aan de verwondingen die hij donderdag had opgelopen door een aanrijding in Naaldwijk. De man werd aangereden toen hij op de middenberm van de Middel Broekweg onkruid aan het wegbranden was en werd door de auto meters meegesleurd.