Ook onder de Waalbrug is een festival. Ⓒ Foto Rias Immink

NIJMEGEN - Burgemeester Hubert Bruls zet bij aanvang van de Vierdaagseweek meteen maar even de toon: „Amsterdam moet telkens vier jaar op krachten komen na elke editie van Sail. Hier in Nijmegen organiseren we zo’n evenement met vergelijkbare toestroom gewoon elk jaar.”