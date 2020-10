Laatste uitje in horeca goed gevierd

Marian en Ton ten Berge en Margreet Klaassens (r.) maken er wat gezelligs van bij het voorlopig laatste avondmaal in Het Wapen van Voorschoten. Ⓒ Hielco Kuipers

VOORSCHOTEN - Menig gezelligheidsmens greep woensdagavond de laatste kans om nog even een hapje buiten de deur te eten of een voorlopige afscheidsborrel te drinken in de stamkroeg. Uitbaters in heel Nederland verwelkomden een stroom bezoekers in de laatste uurtjes voordat de nieuwe lockdown van restaurants en cafés om 22.00 uur in ging.