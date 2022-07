A1 bij Voorst waarschijnlijk ook donderdagochtend dicht vanwege afval op weg

Er ligt onder meer asbest op de weg dat door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd moet worden, zegt een woordvoerder. „In de ochtendspits moeten mensen er rekening mee houden dat de weg dicht is.” Volgens de woordvoerder hebben de aannemers bij Voorst zich teruggetrokken na de bedreigingen. Ook op andere plekken zijn er volgens Rijkswaterstaat aannemers lastiggevallen. Door wie die zijn gedaan en hoe, is niet duidelijk. Het afval werd ’s ochtends op de weg gedumpt. Er moet onder meer materiaal met asbest worden weggehaald, waar een gespecialiseerd bedrijf voor nodig is.

De A1 is richting Apeldoorn dicht ter hoogte van de afrit Voorst, vlak bij Deventer. Eerder op de dag was één rijstrook open en kon het verkeer langs het afval rijden. Maar omdat er daardoor toch afval op de andere baan terechtkwam, is de weg uit voorzorg volledig afgesloten, aldus Rijkswaterstaat. Verkeer kan omrijden via Zwolle over de A35 en de A28, adviseert de ANWB.

Woensdagmorgen werden op verschillende snelwegen strobalen, afval en asbesthoudend materiaal aangestoken. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat: „Wij hebben geluiden gekregen dat op meerdere plekken aannemers zijn geïntimideerd en daardoor hun werkzaamheden niet hebben kunnen uitvoeren.” In zo’n geval moet een andere uitvoerder gevonden worden. „We hebben een groot netwerk, maar dat lukt niet altijd. Dat blijft maatwerk.”

Er was woensdagmiddag nog niemand gearresteerd. Eerder op de dag zei de politie dat het „lastig” wordt de brandstichters te achterhalen. De politie volgt ook onlineberichten die gericht zijn tegen bedrijven die woensdag meehelpen om de rommel van de blokkades op te ruimen. In socialemediagroepen van boerenactievoerders en sympathisanten zouden gegevens van de bedrijven die de rommel op de snelwegen opruimen worden gedeeld, melden verschillende media. Er kan sprake zijn van opruiing en dat is strafbaar, aldus politie en Openbaar Ministerie.

Minister Mark Harbers (Infrastructuur) heeft geen goed woord over voor de protestacties woensdag op diverse snelwegen. „Iedereen mag demonstreren, maar dit soort acties moeten stoppen”, aldus de bewindsman.

Boze boeren lieten woensdagochtend onder meer brandende strobalen, afval en mest achter op verschillende snelwegen. Rijkswaterstaat werkt er volgens Harbers hard aan om de troep op te ruimen en de wegen weer begaanbaar te maken. „Maar voorlopig lukt dat nog niet overal.”

Rijkswaterstaat meldde eerder dat de opruimwerkzaamheden op de A1 bij Voorst zijn gestaakt. Dat gebeurde nadat de bedrijven die daarvoor waren ingeschakeld werden bedreigd. Het duurt daardoor naar verwachting nog uren voordat de weg weer vrij is. De Turbantia sprak de eigenaar van een van de bedrijven die helpt bij het schoonmaken van de A1, Van der Weerd uit Grafhorst. In gevallen van nood helpt het bedrijf met het beveiligen en schoonmaken van wegen. Woensdag was het weer raak, maar dit resulteerde in veel dreigende telefoontjes, zegt eigenaar Henk Jan van der Weerd. „Het is niet fijn dat je landverrader wordt genoemd, omdat je de weg vrijmaakt en er geen ongelukken gebeuren. Op kantoor proberen we uit te zoeken wie deze berichten plaatsen om met hen in gesprek te gaan. Als het inderdaad boeren zijn vind ik dat te gek voor woorden. Bij ons werken boeren, wij werken voor agrariërs en steunen hen”, zegt hij tegen de lokale krant.

Bert van der Goor uit Doornspijk stopte met de werkzaamheden op de A1 na bedreigingen. „Blijkbaar tillen boeren er zwaar aan als ik dat voor hen opruim. Daar had ik niet over nagedacht, ik had er niet aan moeten beginnen. Naar aanleiding van alle berichten die ik kreeg ben ik gestopt met opruimen”, tekent de lokale krant op.

Gevaarlijk

„De blokkades vandaag hebben wegen beschadigd, gevaarlijke verkeerssituaties veroorzaakt en de brandstichting was door de droogte gevaarlijk voor de gehele omgeving”, aldus Harbers op Twitter. Andere weggebruikers, maar ook mensen die aan het werk waren, zijn erdoor in gevaar gebracht.

Justitieminister Dilan Yeşilgöz waarschuwt de boeren die zich schuldig hebben gemaakt aan vernieling, brandstichting en bedreiging: „Je verliest niet alleen in rap tempo begrip voor je acties. Waar mogelijk spoort de politie je op. Een strafblad heeft gevolgen. Gebruik je verstand.”

