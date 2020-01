'Getuigenruil' lijkt ver weg in afzettingsproces VS

Tijdens de acht uur durende zitting in de Senaat presenteerden de Democraten het bewijs dat er volgens hen op wijst dat president Trump zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski onder druk zette onderzoek te doen naar zijn Democratische rivaal Joe Biden en diens zoon Hunter.

De Democraten willen onder anderen John Bolton, de voormalig veiligheidsadviseur van Trump, tijdens het proces laten getuigen, maar de Republikeinen weigeren hem en andere getuigen te dagvaarden. Een aantal Republikeinen heeft aangeven daar wel open voor te staan, mits zij dan goedkeuring krijgen om Joe en Hunter Biden als getuigen op te roepen. De leider van de Democraten in de Senaat Chuck Schumer zei woensdag tijdens een pauze van de Senaat echter dat een dergelijke deal nu niet aan de orde is. Ook Joe Biden zei in een reactie dat hij niet van plan is akkoord te gaan met een dergelijk voorstel.