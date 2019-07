Verdachte tramaanslag ’handelde vanwege de sharia’

Volg de zaak hieronder vanaf 09.30 uur via de tweets van Saskia Belleman.

,,Ik ben geen democraat en ik erken jullie rechtbank niet.’’ Met die woorden zette Gökmen T. meteen de toon nadat hij binnen is gebracht. Hij was brutaal tegen de rechter en weigert een advocaat.

,,Ik laat niemand met ons geloof spotten. Ik heb mensen doodgeschoten om te laten zien dat julie niet van diamant zijn en wij niet van zand’’, verklaarde T. ,,De profeet wordt door cartoons vernederd, moslims in Srebrenica zijn overgedragen en vermoord.’’ Hij zegt dat hij mensen heeft gedood omdat het westen moslims doodt in onder meer Libië, Syrië en Afghanistan.

Gökmen T. werd geboeid de rechtszaal binnengebracht omdat ’de emoties vanmorgen hoog bij hem opliepen’, aldus de rechter.

Justitie heeft nog steeds een sterke indicatie te hebben dat Gökmen T. met een terroristisch motief handelde. Hij liet een briefje achter en stelde ’Ik doe dit vanwege mijn geloof. Jullie maken moslims dood. Allah is groot.’ Er stond ook een tekst op de geluiddemper van zijn pistool - wat er stond is nog niet duidelijk. ,,Waarom vertel je niet wat erop stond’’, vroeg T. aan de rechter.

T. wordt verdacht van meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk. Door de schietpartij in de tram op het 24 Oktoberplein kwamen drie mensen om het leven en raakten drie anderen zwaargewond. Eén van hen overleed later alsnog.

’Een varken ben je’, riept een van de slachtoffers tegen T. op het moment dat hij de zaal verliet.

De rechtbank bepaalde vorige week dat T. verplicht aanwezig moet zijn tijdens de zogeheten pro-formazitting en desnoods onder dwang moet worden gebracht. T. had zelf aangegeven dat hij niet bij de zitting wilde zijn en ook geen advocaat wil.

Tijdens de zitting legt het Openbaar Ministerie uit hoe het kan dat T. op vrije voeten kwam uit voorarrest, terwijl hij een paar dagen eerder nog een kopstoot had uitgedeeld in de gevangenis. De beslissing om T. voorlopig te laten gaan uit voorlopige hechtenis was ’juridisch juist, maar met de kennis van nu een nachtmerrie’, zegt de Officier van Justitie.

Het OM legde uit dat voorlopige hechtenis geen voorschot mag zijn op een later op te leggen straf. Heeft het OM dan signalen gemist? Nee, zegt de officier. Gökmen T. stond bekend als een ’moeilijk persoon, een drugsgebruiker en draaideurcrimineel’ maar niet als levensgevaarlijk.

Het OM denkt dat de beelden van de schietpartij dermate indringend zijn dat die niet kunnen worden vertoond in de rechtszaal. Justitie wil daarom een digitale reconstructie laten maken.

Zolang het onderzoek naar de aanslag nog loopt en T. in voorarrest zit, moet hij elke drie maanden voor de rechter komen. Die moet steeds opnieuw beslissen over de verlenging van het voorarrest en onderzoeksverzoeken van de verdediging toe- of afwijzen.