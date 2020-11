Wilders over persco: ’Wat een oeverloos geklets’

„Wat een oeverloos geklets en wat een badinerende kleutertaal. Behandel mensen als volwassenen. Spreek ze in normaal Nederlands toe en biedt ze concreet perspectief, niet alleen voor kerst maar ook voor 2021”, reageert PVV-leider Geert Wilders.

Het is hoog tijd dat Nederland veel meer gaat testen, stelt D66-fractieleider Rob Jetten. „Zodat we meer onze vrijheden terugkrijgen. Dat is van groot belang, zeker voor jonge mensen.” Dat bibliotheken, musea en theaters weer open kunnen, juicht hij toe. „Dit kleine stapje biedt weer een beetje perspectief.”

SGP-leider Kees van der Staaij steekt de draak met de routekaart die volgens premier Rutte alleen bedoeld is om van links naar rechts (strengere maatregelen bij meer besmettingen) te lopen en niet van rechts naar links. „En ik maar denken dat de corona-routekaart door links en rechts bedoeld was om meer duidelijkheid en voorspelbaarheid te krijgen.”