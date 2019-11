Drie mannen onterecht voor 36 jaar opgesloten

Alfred Chesnut, Andrew Stewart en Ransom Watkins na hun vrijlating. Ⓒ AFP

BALTIMORE - Drie mannen die 36 jaar ten onrechte in de cel hebben gezeten, zijn maandag vrijgelaten in de Amerikaanse stad Baltimore. Alfred Chestnut, Ransom Watkins en Andrew Stewart verdwenen als tieners achter de tralies nadat ze werden veroordeeld voor de moord op de 14-jarige Dewitt Ducket. De jongen werd in 1983 op school vermoord na een ruzie over een jas. De vermeende daders waren destijds 16 en 17 jaar oud.