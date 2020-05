30.000 coronatesten per dag in juni

GGD-en, laboratoria en leveranciers zeggen daar klaar voor te zijn. „Daarmee krijgt Nederland een zeer ruimhartig testbeleid in vergelijking met andere landen”, legt voormalig DSM-topman Sijbesma uit. „Genoeg om bijna alle Nederlanders met klachten te testen.”

Volgens Sijbesma kan de GGD de enorme operatie aan. De GGD was daar eerder nog sceptisch over. „Er is een behoorlijk aantal extra mensen nodig om de testen uit te kunnen voeren”, geeft de gezant toe. „Met een snelle opleiding, honderden zo niet duizenden extra mensen gaat het lukken. De GGD geeft aan dit aan te kunnen, maar de ene regio is iets verder dan de ander.”

Strategie

De uitbreiding van het testbeleid maakt onderdeel uit van de Nederlandse strategie om het ’normale leven’ weer meer ruimte te geven. „Als iemand zich niet goed voelt is het ook van belang dat mensen zich laten testen.” De datum voor het nieuwe testbeleid staat nog niet vast, maar het kabinet streeft naar 1 juni.

De speciaal gezant van het kabinet legt verder uit dat er naast het testen ook contactonderzoek zal worden gedaan door de GGD-en. Zo kan in kaart worden gebracht wie er door een positief getest persoon mogelijk besmet is geraakt en ook moet worden getest. Mensen die besmet zijn moeten 14 dagen in thuisisolatie.

Het kabinet heeft eerder hoog ingezet op de introductie van een app om het coronavirus beter te kunnen te volgen, maar na alle commotie over veiligheid en privacy lijkt deze optie een beetje naar de achtergrond te zijn verdwenen. Sijbesma: „Alle vormen van digitale ondersteuning voor de GGD worden onderzocht. Een app kan daar bij helpen, maar dat laat ik aan het kabinet.”

Nederland heeft inmiddels ook 1 miljoen bloedtesten besteld, daarmee kan worden aangetoond of iemand corona heeft gehad. Sijbesma zegt de ’persoonlijke behoefte’ van mensen te begrijpen van mensen die graag zo’n sneltest willen hebben. „Maar ze zijn niet nauwkeurig genoeg om te constateren of iemand immuun en dus veilig is”, zegt de voormalige topman uit het bedrijfsleven. „De bloedtest zal worden gebruikt al breed bevolkingsonderzoek. Om te kijken hoe het virus zich ontwikkelt, welke behandelingen effectief zijn en medische studies.”