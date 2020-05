Man spuugt drie agenten in gezicht, één houdt nu afstand van zwangere vrouw

Het incident gebeurde donderdag al, maar werd dit weekend pas naar buiten gebracht. De man werd aangehouden voor mishandeling van een agent, zo meldt de Gooi- en Eemlander. Toen de vingerafdrukken gemaakt werden op het bureau, spuugde hij de agenten in het gezicht. „De man werd onder controle gebracht en weer ingesloten. De getroffen agenten deden aangifte tegen hem.”

Of de man ook daadwerkelijk besmet is met het virus, moet blijken. „Dit heeft privé voor de agenten ook grote consequenties. Zij houden in afwachting van de uitslag zoveel mogelijk afstand en in dit geval zelfs afstand van een zwangere partner. Dit om te voorkomen dat de eventuele besmetting kan overslaan op moeder en ongeboren kind.”