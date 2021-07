Cafégast pronkt met pistool, schiet zichzelf neer

Dat schrijven Amerikaanse media als Fox News, het lokale Pensacola News Journal en persbureau AP.

Afgelopen donderdagavond gaat er behoorlijk veel mis. Op videobeelden is te zien hoe de man zijn wapen toont aan andere cafégasten van de O’Riley’s Uptown Tavern in Pensacola. Hij vertelt er uitgebreid over. Dan maakt hij plots een beweging. ’Alsof hij het wapen in een holster doet onder zijn schouder’, aldus AP.

Op dat moment gaat het pistool af. De man wordt geraakt rond het middenrif.

Stoer

De manager van het café deelt de beelden met Pensacola News Journal. „Ik weet niet wát hij wilde, laten zien dat ’ie badass was of zo”, aldus manager Warren Sonnen. „Zoals ik het begrijp, was het honderd procent een ongeluk.”

Meteen na het incident verliet de man de bar. Hij heeft zichzelf laten behandelen in het ziekenhuis. De politie onderzoekt of hij een aanklacht tegemoet kan zien.