’Chef-kok van Poetin’ en Wagner-baas geeft toe: ’Beïnvloeding verkiezingen VS’

„Wij hebben de verkiezingen in de VS beïnvloed en doen dat nog steeds. In de toekomst zullen we dat ook blijven doen”, aldus Prigozjin. In de VS staan vanaf dinsdag de tussentijdse verkiezingen op het programma, de zogeheten midterms. Op termijn zouden die iets kunnen betekenen voor de hoeveelheid Amerikaanse steun voor Oekraïne.

In de jaren 80 zat de huidige Wagner-baas nog in de gevangenis wegens diefstal, fraude en het inschakelen van minderjarigen voor criminele feiten. Toen hij vrijkwam in 1990, opende hij een succesvolle hotdogkraam in Sint-Petersburg. Maar dankzij zijn connecties bij de Russische elite kon Prigozjin zich uiteindelijk ook opwerken tot vaste cateraar van het Kremlin. Het leverde hem de bijnaam ’Chef-kok van Poetin’ op. Later richtte hij het privé-leger op.

’Trollenleger’

„Voorzichtig en met chirugische preciezie zullen we de verkiezingen beïnvloeden. We weten hoe het werkt. We zullen nieren en lever in één keer wegsnijden”, aldus Prigozjin in cryptische bewoordingen. De Rus is vanuit de Verenigde Staten al beschuldigd van het oprichten van een ’trollenleger’ dat online de verkiezingen wil beïnvloeden. Amerikaanse autoriteiten beloven grote sommen losgeld voor informatie over de werkwijze van Prigozjin, die op een ’Wanted’-lijst van de FBI staat.

Tot het uitbreken van de oorlog in Oekraïne werkte Prigozjin zo veel mogelijk onder de radar, maar dat is sindsdien veranderd. Zo uitte hij onder meer scherpe kritiek op de Russische legerleiding die in zijn ogen faalt aan het front.