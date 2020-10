Topfiguur in Witte Huis al lang ernstig ziek door coronavirus

WASHINGTON - Een topfiguur in het veiligheidsapparaat van het Witte Huis, Crede Bailey, is in september in een ziekenhuis opgenomen met Covid-19 en is ernstig ziek. Bailey heeft volgens bronnen van persbureau Bloomberg het virus opgelopen lang voor de bijeenkomst op 26 september in de rozentuin van het Witte Huis waar president Trump sprak over de voordracht van rechter Amy Coney Barrett als nieuwe opperrechter. In het Witte Huis zijn minstens een dozijn besmettingen met het virus in verband gebracht met die bijeenkomst.