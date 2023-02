Noodfonds voor mensen die energierekening niet kunnen betalen

Het fonds is bedoeld voor mensen met lage (midden)inkomens die een fors deel van hun inkomsten kwijt zijn aan de hoge energierekening. Via het fonds kunnen ze, grotendeels met terugwerkende kracht, compensatie krijgen voor de rekeningen van oktober 2022 tot en met maart 2023, meldt minister Schouten (Armoedebeleid). Voormalig PvdA-leider Lodewijk Asscher is aangesteld als kwartiermaker van het tijdelijke fonds.

Het fonds is bedoeld voor mensen die maximaal het dubbele van het sociaal minimum verdienen. Dat gaat om 2980 euro bruto per maand voor alleenstaanden of 3794 euro voor samenwonenden. De lagere inkomens uit die groep krijgen compensatie voor het deel van de energierekening dat meer dan 10 procent van hun inkomen opsnoept. Bij mensen met iets meer inkomen ligt die grens op 13 procent. In totaal zit er 49 miljoen euro in het fonds, voor de helft opgehoest door de energiebedrijven en voor de andere helft door de overheid.

Het fonds had er eigenlijk eind vorig jaar al moeten zijn, maar liep volgens Schouten vertraging op vanwege ’een aantal juridische (privacy)vraagstukken’. Daardoor is het noodfonds er nu pas na de gevreesde winter met hoge energierekeningen voor gezinnen met een krappe beurs. Wie een aanvraag wil doen, kan daarvoor naar de speciaal opgerichte website noodfondsenergie.nl.