Taakstraf voor man die konijn in brand stak in Apeldoorn

Niet het konijntje uit het verhaal. Ⓒ Unsplash

ARNHEM - De man die in de nacht van 18 op 19 augustus een konijn stal en in brand stak in Apeldoorn, heeft vrijdag een taakstraf gekregen. De man is veroordeeld tot 80 uur werkstraf, waarvan 30 voorwaardelijk. Ook moet de man verplicht behandeld worden.