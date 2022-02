NCTV ’sprak enkele keren’ met Sahla

Dat schrijft minister Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer in een reactie op vragen van PVV-leider Wilders. „De NCTV doet als nationaal coördinator terrorismebestrijding kennis op bij veel relevante organisaties en personen. Persoonlijke ervaringen kunnen waardevolle inzichten bieden over het radicaliseringsproces en over de gang van zaken binnen extremistische groepen. Tegen deze achtergrond is er door experts van de NCTV enkele keren gesproken met mevrouw S. Sahla.”

PVV-leider Wilders had daarover vragen gesteld omdat hij het niet te verkroppen vindt dat een voormalig terroriste advies geeft over veiligheid. Volgens Yesilgöz heeft Sahla niet bijgedragen aan beleid. „Er is geen betrokkenheid geweest van mevrouw S. Sahla bij het maken van analyses van de NCTV of het vormgeven van beleid.”

Wilders maakt zich zorgen over de betrokkenheid van de voormalig terroriste die vorige week na ophef haar werkzaamheden voor de VVD neerlegde. Sahla is nog wel lid van de VVD. Of ook de geheime dienst AIVD met Sahla sprak wil Yesilgöz niet zeggen. „De AIVD voert haar taakstelling uit op basis van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD kan in het openbaar niet ingaan op concrete vragen over haar handelen.”

PVV-fractieleider Wilders is boos over de gesprekken. „Waanzin dat witwassen van terroristen die Kamerleden wilden vermoorden.” De oppositieleider zegt er nog niet klaar mee te zijn. Hij eist ook antwoorden van de AIVD. „Want op vragen daarover heb ik nog geen antwoord gekregen.”