Moedige president van Oekraïne werd held van Westen Steeds meer steun voor Zelenksi: bloedige oorlog nog niet voorbij

Door Frank van Vliet

President Volodimir Zelenski schudt de hand van een militair in Kiev en geeft hem een onderscheiding. Dit tijdens de plechtige herdenking van een jaar oorlog. Ⓒ AFP

Amsterdam - De weigering om het door Rusland ingevallen Oekraïne te verlaten, stelde het Westen voor een keuze. Laten we Vladimir Poetin weer relatief ongestraft, zoals in 2014 nadat hij een deel van Oost-Oekraïne en de hele Krim had ingenomen? Vooral door het onverwacht hevige en succesvolle verzet van de Oekraïners was het antwoord nee.